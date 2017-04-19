Международный валютный фонд ухудшил предыдущий прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2018 год. Об этом свидетельствую данные, приведенные в докладе МВФ «Глобальная перспектива и политика».

Так, согласно новому прогнозу, в 2018 году рост ВВП Украины составит 3,2%, вместо прогнозируемых ранее 3,5-4%, сообщает РБК-Украина.

Прогноз на 2017 год остался на уровне 2%.

Напомним, Национальный банк Украины из-за торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей понизил прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%.

По прогнозам НБУ, в 2018 году ВВП вырастет на 3,2%.