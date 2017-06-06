Фракция «Блок Петра Порошенко» требует от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проверить условия заключения в 2009 году газового контракта на то время премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов в ходе заседания согласительного совета, сообщает 112 Украина.

Кроме того, он настаивает на рассмотрении вопроса госизмены Тимошенко комитетами ВР по нацбезопасности и противодействию коррупции.

«Мы требуем, чтобы независимые новосозданные антикоррупционные органы НАБУ, САП немедленно и публично начали разбираться в ситуации и в течение двух недель проинформировали парламент о результатах. Мы призываем комитет ВР по нацбезопасности, антикоррупционный комитет вызвать Тимошенко и рассмотреть вопрос коррупционной составляющей газового контракта 2009 года», - добавил председатель фракции БПП.

В свою очередь глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила о политическом давлении.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».