Национальное агентство по предотвращению коррупции не успело провести спецпроверку кандидатов на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и просит больше времени для этого.

Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий на заседании Согласительного совета, сообщает Укринформ.

«Как вы помните, мы должны были начать работу по избранию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, но возникли препятствия для рассмотрения данного вопроса. В частности, во время прохождения спецпроверки НАПК обратилось с просьбой дать больше времени для проведения проверки всех кандидатов», - сказал Парубий.

По его словам, таким образом нет результатов заключения НАПК и согласно закону, «не можем начать конкурс и вынуждены дождаться окончательного решения и окончания спецпроверки».

Ранее сообщалось, что парламент должен избирать омбудсмена 6 июня. На эту должность претендуют депутаты Сергей Алексеев из БПП, Людмила Денисова из «Народного фронта» и правозащитник Андрей Мамалыга.