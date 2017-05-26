Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что во время пленарного заседания 6 июня парламент рассмотрит вопрос назначения уполномоченного ВР по правам человека.

Об этом он сказал во время заседания парламента в пятницу, сообщает Укринформ.

«Собственно, 6 июня - последний день, когда Верховная Рада Украины должна рассмотреть вопрос о назначении Уполномоченного ВР по правам человека. Поэтому этот день будет, в большой степени, приурочен этому событию, поскольку оно будет предусматривать определенную этапность - полное рассмотрение, потом голосование», - сказал Парубий.

Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством голосование за назначение омбудсмена будет происходить тайно с помощью бюллетеней.

«Поэтому это займет время. Более того, если в первом туре голосования ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, потом 2 из тех, кто взял первые места, повторно будут ставиться на голосование, опять же бюллетенями», - сказал спикер.

Он подчеркнул, что в промежутке, когда счетная комиссия будет производить подсчет бюллетеней, нардепам предложат в повестку дня определенные законы.

Вместе с тем, Парубий сообщил, что поскольку 5 июня, понедельник, выходной день, то заседание согласительного совета состоится 6 июня в 9.00 часов, а заседание парламента начнется в тот же день в 11 часов.