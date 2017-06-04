В результате двух терактов в Лондоне - на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет - погибли по меньшей мере 6 человек, 48 человек были госпитализированы. Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения (NHS).

«Мы доставили уже более 48 пострадавших в пять больниц Лондона после инцидента на Лондонском мосту. Другие пострадавшие, с менее серьезными ранениями, получают медицинскую помощь на месте», — говорится в заявлении службы.

По версии полиции, 3 июня вечером подозреваемые на фургоне въехали в пешеходов на Лондонском мосту. Затем они доехали до близлежащего оживленного района «Боро Маркет». Там злоумышленники предположительно бросили фургон и с ножами атаковали горожан.

Как заявил руководитель антитеррористического отдела британской полиции Марк Роули, были убиты трое нападавших. «На данном этапе мы полагаем, что шесть человек погибли, не считая трех нападавших, убитых полицией», - приводятся слова Роули в Twitter лондонской полиции.

Вооруженные полицейские уничтожили 3 нападавших в районе Боро-маркет в течение 9 минут после получения вызова. На подозреваемых были надеты предметы, похожие на пояса смертников, но оказалось, что это муляжи.

По словам свидетелей, в ходе нападения террористы кричали «Это за Аллаха!». На боевиках были надеты камуфляжная экипировка и самодельные жилеты из кусков жестяных банок.

Также сообщается, что взрывы, которые ранее были слышны в районе Лондонского моста, были контролируемыми. Тереза Мэй назвала нападение терактом.

Би-би-си, 112 Украина, УНИАН