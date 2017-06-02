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Бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения АТО, улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вперед на расстояние около 1,5 ближе к Бахмутской трассе, где были оборудованы новые позиции, сообщает пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.

Отмечается, что линию фронту удалось немного выровнять, а занятие господствующих высот позволило лучше контролировать противника и иметь выгодны условия для обороны.

«Продвижению вперед предшествовали месяцы кропотливой работы разведывательных подразделений, изучали местность и поведение противника, особенности минирования врагом данной территории, маршруты движения диверсионно-разведывательных групп террористов. После проведения подготовительных мероприятий и разминирования (а террористы установили в хаотичном порядке множество мин и взрывных устройств, в том числе и запрещенных международными конвенциями), механизированные подразделения бригады вышли вперед, в отдельных случаях сократив расстояние до позиций врага до 200 метров, и закрепились. Создана система хорошо укрепленных и обустроенных опорных и наблюдательных пунктов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что территория, которая освобождена и взята под контроль военнослужащими 93-й ОМБр, по Минским соглашениям должна была быть передана Украине, что и было сделано украинскими воинами в ходе тщательно подготовленной, хорошо спланированной и реализованной операции.

«Потери среди личного состава соединения отсутствуют, несмотря на то, что новые боевые позиции бригады постоянно находились и находятся под огнем артиллерии (в отдельных случаях - пропутинские силы даже использовали 203 мм самоходные гаубицы 2С7 «Пион»), минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов различных типов и систем, стрелкового оружия», – сказано в сообщении.

Напомним, 25 мая официальный представитель Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник заявил, что украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге. 
ForUm

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