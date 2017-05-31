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Политикам Черногории, поддержавшим вступление страны в НАТО, запретили въезд в Россию. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь Социал-демократической партии Черногории Мирко Станич, сообщает РБК.

О внесении 70 черногорских политиков, депутатов и чиновников в российский черный список сообщило со ссылкой на диписточники местное издание Pobjeda, изложение материала приводит сербский портал «Вечерне новости».

На сайте Pobjeda номер за 31 мая пока не опубликован. В материале среди попавших в список невъездных названы премьер страны Душко Маркович, бывший глава правительства Мило Джуканович и 46 депутатов парламента, поддержавших вступление страны в НАТО.

Министерство иностранных дел Черногории заявило, что направит запрос в Москву относительно запрета на въезд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не располагают информацией о запрете на въезд в Россию для черногорских политиков и чиновников. На соответствующий вопрос Песков ответил: «Нет, ничего не известно».

Напомним, министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович заявил, что Россия серьезно вмешалась во внутренние дела страны.

Черногория официально станет членом НАТО с 5 июня 2017 года.
ForUm

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