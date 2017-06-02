Стало известно, кого пытались вывезти в Российскую Федерацию за 17 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Генеральной прокуратуре Украины.

«Владелец Обуховского картонного комбината Владимир Крупчак, он раньше в России владел Архангельским ЦБК. А потом у него была корпоративная война с Дерипаской и он бежал в Украину», - сообщили источники.

Владимир Крупчак родился в России, окончил Архангельский государственный медицинский институт. Крупчак работал на руководящих должностях в ООО ПКП «Титан» - диверсифицированный региональный холдинг с четырьмя ключевыми бизнес-направлениями: лесозаготовительным, деревообрабатывающим (ЗАО «Лесозавод-25», ОАО «Архангельский ЛДК-3»), недвижимость («Титан-Девелопмент», ТРК «Титан Арена») и сфера услуг (гостиница «Двина», ТК «Малые Карелы»). Так, с1990 по 2000 год он являлся генеральным директором ООО ПКП «Титан», также с 1997 по 2000 год занимал должность генерального директора ОАО «Архбум» и с 1996 по 2004 год возглавлял Совет директоров ОАО «Архангельский ЦБК», одновременно занимая пост президента группы компаний «Титан».

Кроме того, с 2000 года он работал на посту заместителя председателя Наблюдательного Совета ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат», полномочного представителя высшего руководства АО «Киевский картонно-бумажный комбинат» и советника генерального директора ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат». Кроме того, в феврале 2001 г. на основании приказа министра обороны РФ Владимир Крупчак стал полковником Российской армии. Крупчак был депутатом Государственной думы РФ и членом партии «Единая Россия». В декабре 2007 года он получил украинское гражданство.

Как ранее сообщал ForUm, прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил один из руководителей подразделения полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 млн ​​долларов, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ.