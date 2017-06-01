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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Генпрокуратуру представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Андрея Лозового («Радикальная партия»)и Евгения Дейдея («Народный фронт»). Об этом сообщил сегодня журналистам глава САП Назар Холодницкий.

«Мы подписали документы. Я опять направил представление генеральному прокурору», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Отвечая на вопрос, какие ошибки были в предыдущем представлении САП, Холодницкий сказал: «Мы не согласны с позицией заместителя генерального прокурора Стрижевской, которая вообще не уполномочена вычитывать подозрения Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мы готовы доказывать нашу позицию на совещании у генпрокурора, если будет такая необходимость».

Холодницкий заявил, что сначала никаких вопросов к качеству представления не было, претензии появились позже. «Я о них узнал из СМИ», - сказал он.

Глава САП отметил, что если были стилистические ошибки, то они исправлены.

Как известно, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности народных депутатов Геннадия Бобова, Евгения Дейдея и Андрея Лозового.

Позже представления на Лозового и Дейдея генпрокурор вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку.
ForUm

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