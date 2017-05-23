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В Верховную Раду Украины будет направлено представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата группы «Видродження» Геннадия Бобова. Об этом в  Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Изучив материалы трех представлений на народных депутатов в части фактажа, сегодня было принято решение направить в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Геннадия Бобова», - отметила она.

По словам, еще два представления на нардепов Андрея Лозового и Евгения Дейдея генпрокурор Юрий Луценко вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку.

Как известно, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов.

Так, Геннадия Бобова из партии «Возрождение» подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея из «Народного фронта» – в незаконном обогащении, а Андрея Лозового (Радикальная партия) – в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.
ForUm

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