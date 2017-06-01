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Прокуратура Луганской области обжалует в апелляционной инстанции оправдательный приговор суда «экс-министру угольной промышленности и энергетики «ЛНР» Сергею Баранову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Коллегия судей Кременского районного суда Луганской области 31 мая  вынесла приговор, которым оправдала гражданина Украины, «экс-министра угольной промышленности и энергетики «ЛНР» в связи с недоказанностью, по мнению суда, в действиях обвиняемого состава инкриминируемых уголовных правонарушений», - говорится в сообщении.

В частности, Баранова обвиняли по ч. 1 ст. 109 УК Украины (насильственный захват государственной власти), ч. 1 ст. 110 УК Украины (незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

«Из-за несоответствия выводов суда, изложенных в судебном решении фактическим обстоятельствам уголовного производства и непризнании судом доводов стороны обвинения, что «ЛНР» является террористической организацией, процессуальным руководителем готовится апелляционная жалоба», - заявили в прокуратуре.

Напомним, в мае-июне 2014 года Баранов был назначен на должность  «министра угольной промышленности, топлива и энергетики» «ЛНР». После чего приступил к исполнению обязанностей незаконного органа власти  «ЛНР», которые исполнял до июля-августа 2014 года.  
ForUm

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