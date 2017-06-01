Кременской районный суд Луганской области оправдал горняка Сергея Баранова, который был «министром угольной промышленности и энергетики» в «ЛНР».

Об этом сообщает 5 канал.

«В мае-июне 2014 года Баранов назначен на должность «министра угольной промышленности, топлива и энергетики» «ЛНР». После чего приступил к исполнению обязанностей незаконного органа власти «ЛНР», которые исполнял до июля-августа 2014 года», - сказал прокурор Луганской областной прокуратуры Андрей Ковалев.

Прокуроры требовали лишить свободы подсудимого на 10 лет. Баранов объясняет, что так называемым министром был назначен силой. В июне 2014-го он был похищен террористами и уже в плену узнал, что жизнь жены под угрозой.

Видео, которым апеллирует защита, адвокаты не предоставили, а прокуроры не нашли. Зато показали сюжеты и статьи из ресурсов боевиков, где Баранов в течение двух месяцев дает интервью в качестве «министра». Обвиняемый апеллирует – интернет-источники не являются доказательством. Автора видео допросить не удалось, поскольку сейчас она находится на оккупированной территории.

«Суд судил Баранова Сергея Александровича по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Признать невиновным и оправдать ввиду недоказанности совершения им этих уголовных правонарушений», - зачитал судья Кременского районного суда Валерий Ковалев.

После двух лет и двух месяцев пребывания в следственном изоляторе Баранов из зала суда идет на свободу. Прокуратура уже заявила, что будет обжаловать решение в апелляционном суде.