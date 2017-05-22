Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что в случае введения Украиной визового режима с Россией она же сама и пострадает, сообщают РИА Новости.

«Давайте дождемся очередного витка в таких русофобских дискуссиях. Вы знаете, что уже этот вопрос неоднократно пытались поставить на повестку дня, но каждый раз все-таки хватало каких-то остатков трезвости, трезвого суждения, дабы не рассматривать этот вопрос. Посмотрим, что будет на этот раз», — сказал Песков.

«Это опять же из разряда «отморожу уши назло бабушке». Ничего более. Вы знаете, насколько такой шаг может ударить по интересам самих украинцев. Сложно будет переоценить, наверное, негативный эффект для самих жителей Украины», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, в вопросе визовых ограничений Москва, как правило, исходит из принципа взаимности.

Напомним, в понедельник лидер фракции коалиции «Народный фронт» Максим Бурбак призвал депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией.