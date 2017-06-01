За минувшие сутки члены НВФ 35 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины, ранены двое военных.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, интенсивность вооруженных провокаций вдоль всей линии разграничения немного снизилась.

На приморском направлении противник 15 раз открывал огонь по украинским воинам, значительно активизировавшись с наступлением сумерек.

Так, из минометов калибра 120 мм, 82 мм и стрелкового оружия НВФ обстреливали опорные пункты ВСУ под Красногоровкой. Рядом, в районе Марьинки, они также применяли 82-мм минометы и гранатометы. Там же вел огонь вражеский снайпер. Неспокойно было и вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Березового и Чермалыка, где НВФ вели огонь из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций. У Водяного и Широкино враг также стрелял из БМП и 82-мм минометов.

На донецком направлении НВФ зачастую применяли оружие против украинских воинов, которые держат оборону на подступах к Авдеевке. «В южном и восточном пригородах этого населенного пункта противник бил по нашим позициям из стрелкового оружия и гранатометов. Один из опорных пунктов сил АТО враг вечером достаточно интенсивно обстреливал из минометов, в том числе калибра 120 мм. А северо-восточнее по одному нарушению боевиками условий о неприменении оружия зафиксировано в районе Верхнеторецкого, Зайцево и Троицкого. Там бандиты применяли пехотное вооружение», - говорится в сообщении.

На луганском направлении зафиксировано 8 фактов использования оружия членами НВФ. В частности, после 18.00 и до полуночи они обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Новозвановки и станции Донец. У Крымского также вела огонь вражеская БМП.