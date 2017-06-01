Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Печерский районный суд Киева с соглашением о признании виновности обвинительный акт в отношении владельца иностранной компании, причастного к злоупотреблениям служебным положением бывшим руководством ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица ОАО ГПЗКУ путем злоупотребления своим служебным положением за неправомерную выгоду заключали контракты на продажу сельскохозяйственной продукции на экономически невыгодных для госпредприятия условиях, пренебрегая при этом его законными интересами по своевременной и полной оплате за поставленную продукцию», - говорится в сообщении.

Как следствие, незаконные действия должностных лиц ПАО «ГПЗКУ» привели к нанесению ущерба государству в размере более 60 млн долларов США.

По данным САП, лицо, в отношении которого заключено соглашение о признании виновности, является бенифециарним владельцем иностранной «оффшорной» компании, за обещанное денежное вознаграждение содействовал бывшим сотрудникам ОАО «ГПЗКУ» в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды при заключении и исполнении внешнеэкономических контрактов по поставки зерновой продукции частным лицам.

«Собранные в ходе следствия доказательства «заставили» подозреваемого беспрекословно признать свою вину. Более того, подозреваемый предоставил полные обличительные показания относительно других оси, причастных к совершению преступлений, и способствовал органа досудебного расследования в установлении истины в производстве», - заявили в ведомстве.

Действия владельца частного предприятия квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Досудебное расследование в отношении других подозреваемых продолжается.

Напомним, детективы НАБУ задержали одного из бывших руководителей ПАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация» и представителя международного зернотрейдера 24 января.

25 января трем лицам, причастным к нанесению ущерба ГПЗКУ в размере более 60 млн долл. США, сообщено о подозрении.

По данным Минагрополитики, бывшие руководители корпорации скрываются в России.

По «схемам» в ГПЗКУ заведено более 150 дел.