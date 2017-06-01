В четверг, 1 июня, во Львове объявлен день траура в связи со смертью Любомира Гузара. Об этом сообщается на сайте львовского горсовета.

«Согласно распоряжению городского головы Львова 1 июня в городе объявлен день траура», - говорится в сообщении.

В этот день будет вывешен государственный флаг Украины с траурными лентами и приспущены государственные флаги на всех административных зданиях. Также рекомендуется ограничить проведение развлекательных мероприятий.

Напомним, 31 мая на 85-м году жизни после тяжелой болезни скончался предстоятель Украинской греко-католической церкви (2001-2011) Блаженнейший Любомир Гузар.