В четверг, 1 июня, во Львове объявлен день траура в связи со смертью Любомира Гузара. Об этом сообщается на сайте львовского горсовета.
«Согласно распоряжению городского головы Львова 1 июня в городе объявлен день траура», - говорится в сообщении.
В этот день будет вывешен государственный флаг Украины с траурными лентами и приспущены государственные флаги на всех административных зданиях. Также рекомендуется ограничить проведение развлекательных мероприятий.
Напомним, 31 мая на 85-м году жизни после тяжелой болезни скончался предстоятель Украинской греко-католической церкви (2001-2011) Блаженнейший Любомир Гузар.
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