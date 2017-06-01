Два сенатора Конгресса США предложили ужесточить санкции против России из-за ее действий в Украине и Сирии, а также вторжения в киберсистемы Соединенных Штатов.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на Bloomberg.

Авторами соответствующего законопроекта выступили сенатор-республиканец Майкл Крэйпо, представляющий штат Айдахо, и демократ Шеррод Браун, представляющий штат Огайо.

По их словам, законопроект позволит ввести «широкомасштабные» новые санкции, которые накладывают ограничения на различные сектора российской экономики, включающие добычу полезных ископаемых, металлургию и железнодорожные перевозки.

Законопроект кодифицирует и ужесточает существующие санкции, упомянутые в исполнительных указах, включая ограничения, влияющие на энергетические проекты РФ и долговое финансирование в ключевых секторах экономики.

«Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему является враждебной, упрямой державой, которая усиливает свою военную деятельность, связанную с кибер-информационным шпионажем, и придерживающейся экономической тактики, направленной на то, чтобы нанести вред США и вбить клин между ними и их союзниками», — говорится в комментарии к новому законопроекту.

Напомним, Белый дом пересматривает серию санкций, введенных против России командой Барака Обамы, но в нынешней администрации Дональда Трампа пока нет никакой позиции, поддерживать ли их.