После выигрыша «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже, стоимость газа на украинском рынке будет определяться не Кремлем, а прозрачным и свободным рынком. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, сообщается на его странице в Facebook.

«Положение «бери или плати» отменено. В удовлетворении требований российского «Газпрома» платить за газ на основании «бери или плати» отказано. Это принцип, навязанный Украине Россией и безответственно принят украинскими переговорщиками в 2009 году. Благодаря ему миллионы украинцев были ограблены на миллиарды долларов», - отметил он.

По словам Порошенко, решение Трибунала дает право «Нафтогазу» требовать снижения цены на газ по контракту с «Газпромом» по условиям рынка. «Таким образом, стоимость газа будет определяться не Кремлем, а исключительно прозрачным и свободным рынком. Это - важный шаг на пути к энергетической безопасности. Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа», - сказал Президент.

Он также подчеркнул, что для Украины это очень важное решение, поскольку противоречия между «Нафтогазом» и «Газпромом» впервые регулируются цивилизованным юридическим способом.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».



