Полиция задержала более 40 вооруженных людей, который спровоцировали конфликт со стрельбой в с. Метановка Теплицкого района Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Вооруженные мужчины в балаклавах ворвались на территорию зернотока, который охраняли местные жители, и начали стрельбу. В результате шесть человек получили ранения, двое из них – госпитализированы.

По предварительной информации, конфликт возник между владельцем сельхозпредприятия и владельцами имущественных паев.

Около 14:30, после отказа злоумышленников сложить оружие, бойцы спецподразделений и работники местной полиции задержали 42 вооруженных правонарушителей. По предварительной информации, у задержанных изъято 8 помповых ружей, 5 травматических пистолетов, а также 2 охотничьих карабина калибром 5,45 мм и 7,62 мм.

В результате конфликта с телесными повреждениями в больницу обратились шесть человек. Предварительно, все они были ранены из травматического оружия. Двух мужчин госпитализировали.

Сейчас полиция устанавливает личности задержанных.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.