также в разделеПроисшествия
В Винницкой области 20 человек напали со стрельбой на предприятие, есть раненые 23
С марта на Донбассе погибли 35 мирных жителей 20
В Харькове в развлекательном центре утонул ребенок 77
За сутки в зоне АТО 44 обстрела, погиб 1 военный, 5 – ранены 65
В результате обстрела Авдеевки ранены 3 мирных жителей 84
С начала суток в зоне АТО погиб 1 военный, еще 2 – ранены 39
На Луганщине трое местных жителей подорвались на растяжке 39
ДТП на Запорожье: 32 пострадавших 69
Боевики активизировались на луганском направлении, ранены трое военных 33
НВФ обстреляли предприятие в Новолуганском, горела ферма 36
В одесском баре произошла поножовщина, есть жертвы 58
Бойцы АТО штурмовали сельсосет на Виннитчине 145
Под Полтавой вторые сутки горит городская свалка 31
Во время отдыха в Карпатах трагически погиб 19-летний парень 127
На Херсонщине два села остались без электричества из-за корабля 55
В Харькове двое студентов отравились курительными смесями, один умер 462
Во время обстрела Красногоровки ранены восемь человек 115
По Красногоровке стреляли из «Градов» и танков, есть раненые 78

Полиция задержала более 40 вооруженных людей, который спровоцировали конфликт со стрельбой в с. Метановка Теплицкого района Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Вооруженные мужчины в балаклавах ворвались на территорию зернотока, который охраняли местные жители, и начали стрельбу. В результате шесть человек получили ранения, двое из них – госпитализированы.  

По предварительной информации, конфликт возник между владельцем сельхозпредприятия и владельцами имущественных паев.  

Около 14:30, после отказа злоумышленников сложить оружие, бойцы спецподразделений и работники местной полиции задержали 42 вооруженных правонарушителей. По предварительной информации, у задержанных изъято 8 помповых ружей, 5 травматических пистолетов, а также 2 охотничьих карабина калибром 5,45 мм и 7,62 мм.

В результате конфликта с телесными повреждениями в больницу обратились шесть человек. Предварительно, все они были ранены из травматического оружия. Двух мужчин госпитализировали.

Сейчас полиция устанавливает личности задержанных.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года