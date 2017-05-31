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В селе Метановка Теплицкого района около 20 вооруженных мужчин в балаклавах ворвались на территорию зернотока и начали стрельбу, в результате чего один человек получил ранения брюшной полости и госпитализирован в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

По предварительным данным, конфликт возник между фермером-арендатором земельных паев и неизвестными неместными лицами, совершившими силовые действия.

«Полиция блокировала место конфликта и прекратила противоправные действия. В результате переговоров часть людей в балаклавах сложила оружие, с остальными ведутся переговоры. Ситуация контролируется. На месте работает следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции и спецподразделения», - говорится в сообщении.

 
ForUm

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