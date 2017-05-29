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Немецкий канцлер Ангела Меркель призвала европейцев к единению на фоне неоднозначного итога саммита «Большой семерки» (G7), сообщает Немецкая волна.

Она отметила серьезные разногласия Евросоюза и Соединенных Штатов Америки при президенте Дональде Трампе.

«Времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга, прошли. В последние дни я четко это поняла», - сказала Меркель.

Поэтому канцлер обратилась к жителям ЕС с призывом взять судьбу Европы «в собственные руки».

Ранее Меркель заявила, что недовольна переговорами с Трампом относительно Парижского климатического соглашения.
ForUm

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