Немецкий канцлер Ангела Меркель призвала европейцев к единению на фоне неоднозначного итога саммита «Большой семерки» (G7), сообщает Немецкая волна.
Она отметила серьезные разногласия Евросоюза и Соединенных Штатов Америки при президенте Дональде Трампе.
«Времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга, прошли. В последние дни я четко это поняла», - сказала Меркель.
Поэтому канцлер обратилась к жителям ЕС с призывом взять судьбу Европы «в собственные руки».
Ранее Меркель заявила, что недовольна переговорами с Трампом относительно Парижского климатического соглашения.
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