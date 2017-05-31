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Правоохранители устанавливают личности участников столкновений в Львовском областном совете, сообщает отдел коммуникации облполиции.

В рамках уголовных производств, открытых по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины, полицейские проводят первоочередные следственные действия.

«Сейчас мы устанавливаем личности участников событий во Львовском областном совете. Уже могу сказать, что среди них были жители как Львовской, так и других областей Украины. Опрашиваем тех, кто был в то время в помещении совета, документируем, собираем вещественные доказательства, уточняем у медиков диагнозы пострадавших и так далее. Этот процесс требует времени. О результатах досудебного расследования мы обязательно сообщим общественности», - отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа.

Напомним, 30 мая во время сессии Львовского областного совета произошли столкновения, в результате которых пострадали пятнадцать человек, из них двенадцать правоохранителей.
ForUm

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