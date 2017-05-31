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Количество жертв взрыва у посольства Германии в Кабуле увеличилось до 90 человек. 

Об этом сообщает Pajhwok Afghan News со ссылкой на информацию источников в сфере здравоохранения и безопасности.

Ранее сообщалось о  20 погибших.

Также отмечается, что ранены 380 человек.

Кроме того, в результате взрыва были уничтожены и повреждены около 50 автомобилей.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле возле посольства Германии прогремел мощный взрыв.
ForUm

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