Количество жертв взрыва у посольства Германии в Кабуле увеличилось до 90 человек.
Об этом сообщает Pajhwok Afghan News со ссылкой на информацию источников в сфере здравоохранения и безопасности.
Ранее сообщалось о 20 погибших.
Также отмечается, что ранены 380 человек.
Кроме того, в результате взрыва были уничтожены и повреждены около 50 автомобилей.
Напомним, в столице Афганистана Кабуле возле посольства Германии прогремел мощный взрыв.
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