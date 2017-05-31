также в разделеМир
Число жертв взрыва в Кабуле достигло 90 человек 22
В Литве полностью укомплектовали батальон НАТО 8
Трамп в нарушение протокола раздает мировым лидерам номер мобильного 15
США начали поставлять вооружение сирийским курдам 23
Взрыв в Кабуле: 20 человек погибли, 300 – ранены 21
Российские корабли нанесли ракетный удар по ИГ у Пальмиры 26
У Трампа объяснили слова Меркель об отношениях с США 42
США испытали систему перехвата межконтинентальных баллистических ракет 26
Лавров о жестких высказываниях Макрона: Это по инерции от Обамы 59
Число жертв московского урагана увеличилось до 16 человек 54
В России при жесткой посадке самолета погиб военный 54
Кремлевские пропагандисты обиделись на Макрона 290
Число жертв урагана в московском регионе выросло до 14 55
Мэй готова провести Brexit и без соглашения с ЕС 80
Макрон при Путине назвал RT и Sputnik лживыми пропагандистами 79
Путин назвал королеву Франции Анну Ярославну «русской» 176
Молдова высылает 5 российских дипломатов 58
Жертвами урагана в Москве стали 11 человек 116

В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали десятки человек.

Согласно поступающим сообщениям, он произошел в центральной части города недалеко от иностранных посольств и президентского дворца.

Информации о количестве пострадавших пока нет, однако СМИ сообщают, что взрыв был такой мощности, что повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров.

На снимках, публикуемых в социальных сетях, видно большое облако дыма над городом.

Центральная площадь города оцеплена полицией, сообщает Би-би-си.

По информации Associated Press, при взрыве пострадали не менее 50 человек.

В последние месяцы в Кабуле неоднократно происходили нападения, в результате которых гибли люди.

Ранее в мае по меньшей мере девять мирных жителей были убиты в результате взрыва смертника возле военной колонны НАТО, проезжавшей мимо американского посольства.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года