В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали десятки человек.

Согласно поступающим сообщениям, он произошел в центральной части города недалеко от иностранных посольств и президентского дворца.

Информации о количестве пострадавших пока нет, однако СМИ сообщают, что взрыв был такой мощности, что повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров.

На снимках, публикуемых в социальных сетях, видно большое облако дыма над городом.

Центральная площадь города оцеплена полицией, сообщает Би-би-си.

По информации Associated Press, при взрыве пострадали не менее 50 человек.

В последние месяцы в Кабуле неоднократно происходили нападения, в результате которых гибли люди.

Ранее в мае по меньшей мере девять мирных жителей были убиты в результате взрыва смертника возле военной колонны НАТО, проезжавшей мимо американского посольства.