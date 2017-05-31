Председатель наблюдательного совета ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов заявил, что в компании допускают подорожание билетов на популярных направлениях на 25%. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

«УЗ не будет проводить просто индексацию, к примеру, на 20% на все билеты. Это будет сделано выборочно. Там, где необоснованно низкие цены, они будут повышены значительно, на 15-25%. По другим направлениям, где нет спроса и необходимо привлекать пассажиров, возможно снижение цен», - заявил Кравцов.

По его словам, подорожание возможно на направлениях, которые пользуются значительным спросом у пассажиров, чтобы более равномерно распределить по дням пассажиропоток.

«К примеру, это может быть на таком значительно загруженном направлении как Киев-Одесса. Но на менее загруженном, к примеру, Одесса-Херсон может произойти удешевление. Кроме того, возможно снижение цен на маршруты в Западной Украине, где высока конкуренция с другими видами транспорта», - резюмировал председатель набсовета «Укрзализныци».

Как ранее сообщал ForUm, ПАО «Укрзализныця» намерено с июня 2017 года повысить тарифы на грузовые перевозки на 22,5%.