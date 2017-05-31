Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль прогнозирует, что встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться летом. Об этом она заявила в эфире 5 канала.

«Я думаю, встреча летом вполне реальна. Госпожа Меркель очень заангажирована в этот процесс, и предварительно обсуждался вопрос, что эта встреча состоится после ее возвращения с летних каникул», - сказала она.

Зеркаль добавила: «Я думаю, что сейчас все понимают, что такого быстрого результата от этого не будет. Но главное, чтобы ситуация не ухудшалась, а была стабильной, чтобы не было прямого противостояния».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».