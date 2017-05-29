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Президент Франции Эммануэль Макрон призывает как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате». Об этом французский президент заявил на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы обсудили воплощение в жизнь Минского процесса. Наше желание состоит в том, чтобы как можно скорее были проведены переговоры в «нормандском формате», - заявил Макрон, сообщает «Европейская правда».

Президент Франции отметил, что хотел бы в рамках «нормандского формата» заслушать доклад ОБСЕ по ситуации на Востоке.

«Я хотел бы, чтобы мы наконец достигли деэскалации конфликта», - добавил Макрон.

Напомним, после встречи с Меркель 20 мая Президент Петр Порошенко заявил, что переговоры в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе будут активизированы в ближайшее время.
ForUm

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