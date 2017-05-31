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В результате боевых действий за прошедшие сутки 1 украинский военный погиб, еще 5 получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Пророссийские НВФ продолжают нарушать договоренности о деэскалации конфликта на востоке Украины. Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинскими защитниками. За прошедшие сутки российско-террористические бандформирования 44 раза применяли оружие против подразделений ВС Украины. 8 таких фактов, в частности, свидетельствуют об использовании боевиками вооружения, запрещенного минскими соглашениями», – говорится в сообщении.

Так, на приморском направлении бандформирования чаще всего вели обстрелы позиций ВС Украины - 24 раза. Поздно вечером противник из 120-мм минометов в течение часа обстреливал укрепления сил АТО вблизи Новотроицкого. Также с наступлением сумерек вражеские вооруженные провокации с применением стрелкового оружия и гранатометов происходили неподалеку Широкино, Гнутово, Березового, Богдановки, Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Кроме того, по опорным пунктам сил АТО у Красногоровки и Богдановки бандиты вели огонь из вооружения БМП, а в районе Широкино, Павлополя и Марьинки обстрелы осуществляли вражеские снайперы.

На донецком направлении, по данным штаба, обстреляв вчера утром одно из сельскохозяйственных предприятий неподалеку н.п. Новолуганское, что на Светлодарской дуге, подконтрольные России вооруженные банды не прекратили обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Так, уже вечером, около 19:45 часов, боевики в который раз обстреляли из минометов город Авдеевка. В результате ранения получили трое мирных жителей, которые в момент обстрела находились на автобусной остановке. Все они госпитализированы в городскую больницу. Один из них - в тяжелом состоянии. Также одна из мин попала во двор частного дома. Там, к счастью, никто не пострадал.

Подчеркивается, что Авдеевка и ее пригороды остаются одной из самых горячих точек на карте боевых действий. Только вчера вечером на том участке линии соприкосновения противник трижды применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, а также неоднократно бил по нашим оборонным укреплениям из гранатометов различных модификаций и разнообразного стрелкового оружия. Кроме того, на данном направлении из пехотного вооружения боевики вели огонь по украинским воинам, которые держат оборону в районе Песков и Зайцево.

На луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 6 случаев использования российско-террористическими группировками оружия. В частности, после 18:00 и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Станицы Луганской, Сизого и станции Донец.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 30 мая, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки ранены 3 мирных жителя.
ForUm

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