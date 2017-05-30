В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки ранены 3 мирных жителя, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Около 19:45 российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли жилые кварталы Авдеевки. По предварительной информации в результате взрывов ранены трое местных жителей. Один - в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

В свою очередь начальник Главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что в результате попадания во двор частного домовладения на ул. Лермонтова, 77 повреждены окна и крыша.

«Неподалеку на остановке общественного транспорта из-за взрыва снаряда осколочные ранения получили двое мужчин и женщина. Сейчас доставлены в больницу. Информация уточняется», – написал он на своей странице в Facebook.