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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует провести инспекционные поездки по всем областям Украины с целью проверить качество дорожных работ и эффективность использования бюджетных средств.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Тернопольской области, где ознакомился с ходом ремонта дороги М-19 Доманово - Ковель - Черновцы – Тереблече, сообщает пресс-служба правительства.

«Я объеду абсолютно все дороги, все области. Я каждую неделю выезжаю в ту или иную область - и на востоке, и на западе. В ближайшее время посещу и восток, и юг. Я владею ситуацией о том, что там происходит», - отметил глава правительства.

Он сказал, что сегодня посетил три области: Львовскую, Волынскую и Тернопольскую. «Я посмотрел их план, понимаю проблематику, что нужно усилить, поддержать, помочь, чтобы они были более эффективными», - отметил Гройсман.

«Очень много надо еще сделать, мы только начинаем, но уже есть объекты, которые строятся фундаментально. Я убежден в том, что при таком подходе за пять лет мы дадим совсем другое качество украинских дорог», - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, он еще раз акцентировал внимание, что дал поручение профильному вице-премьер-министру Владимиру Кистиону совместно с председателем «Укравтодора» Славомиром Новаком собрать руководителей пяти областей, дорожные работы в которых вызывают беспокойство, и «спросить, чем можно помочь, чтобы быстрее решить проблемы».

Напомним, павительство предлагает направить 5 млрд грн средств от спецконфискации на дорожные работы.
ForUm

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