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Правительство предлагает направить 5 млрд грн средств от спецконфискации на дорожные работы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время инспекционной поездки во Львовскую область, где он ознакомился с ходом строительства дороги Н-02 Львов – Тернополь, сообщает пресс-служба правительства.

«В этом году мы планируем около 30 млрд грн из всех источников - это втрое больше, чем в прошлом году по факту выполнения. Главная задача - нормальное качество, правильные технологии и контроль, - сказал глава правительства. - Буду также предлагать 5 млрд от спецконфискации направить на финансирование дорог».

Глава правительства подчеркнул, что в этом году стоит задача сделать максимально качественно дороги в направлении Львов - Тернополь - Винница - Умань - Одесса, ведь этот коридор соединяет западную границу Украины с портами.

«Это международная трасса, по которой идут товарные потоки», - отметил Гройсман.

Кроме того, он напомнил, что в ближайшее время правительство объявит тендер на выполнение работ по обустройству границы с Республикой Польша. «Будет объявлен тендер на нашу программу совместно с польскими коллегами - почти 2 млрд грн - по приграничной инфраструктуре. В этом году речь идет о разработке документации, в следующем году начнется реализация проекта», - сказал премьер-министр.
ForUm

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