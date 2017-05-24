Систему е-декларирование разработали студенты Киевского политехнического института, а грант, который выделила на это Дания, разворовали.
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время отчета в Верховной Раде, передает Укринформ.
«Следствие выяснило, ни одного конкурса по избранию победителя создания системы электронного декларирования не было. Правительство Дании предоставило средства на создание системы для организации ПРООН в Украине. Эта организация определила исполнителя работ ООО «Миранда», которое было установлено работниками фискальной службы», - отметил Луценко.
«Руководитель ООО «Миранда» господин (Юрий - ред.) Новиков подписал соглашение и поручил выполнение этих работ преподавателю Киевского политеха, а также его студентам, что они и сделали. И вся эта система была сделана этими лицами», - добавил он.
В то же время Новиков, по словам генпрокурора, решил присвоить средства, выделенные на создание электронного декларирования, и перечислил их через фиктивную фирму на счет в Эстонии.
Луценко сообщил, что в рамках расследования этого дела на этой неделе вылетает с рабочей поездкой в Эстонию.
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