Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов предъявил подозрение 51-летнему главе Згуровской районной государственной администрации в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2016 года, между Згуровской РГА и фермерским хозяйством незаконно заключены договоры аренды земли площадью 50 га для ведения товарного сельскохозяйственного производства, в который внесены недостоверные сведения.

Чиновник знал, что указанные земли находятся в собственности членов коллективного сельскохозяйственного предприятия. Таким образом, злоумышленник, злоупотребляя предоставленной ему властью, умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для фермерского хозяйства, используя служебную власть вопреки интересам службы, заключив вышеуказанные договоры аренды земли, фактически лишил членов коллективного сельскохозяйственного предприятия права владения принадлежащим им имуществом на общую сумму почти 293 тысячи гривен.

Досудебное расследование продолжается.