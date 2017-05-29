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Украина 19 мая получила официальное требование от России на проведение консультаций в рамках механизма урегулирования споров ВТО в связи с, как заявлено РФ, «постоянной практикой торговых ограничений», сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В МЭРТ напомнили, что 29 мая Украина приняла запрос о готовности в проведении указанных консультаций, действуя в соответствии с нормами, принципами и обязательствами, взятыми ею при вступлении в ВТО.

«Российская Федерация применяет практику постоянных ограничений законных прав и интересов Украины, в частности продолжая введение целенаправленной торговой агрессии против Украины. Требование России о проведении консультаций в рамках ВТО - является очередным шагом экономического, торгового и правового давления на Украину», -  подчеркнули в ведомстве.

«С целью обеспечения защиты прав и интересов Украины, Минэкономразвития Украины совместно с другими заинтересованными государственными органами внимательно анализирует и обрабатывает требование Российской Федерации, а также меры, которые обжалуются в ней», – сказано в сообщении.
ForUm

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