Российский президент Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была «русской».

«Просвещенная французская публика знает о русской Анне – королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, – одна из которых до сих пор правит в Испании», - сказал Путин, сообщает ZN.UA.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала данное заявление «шизофренией».



«Ярослав Мудрый - русский князь, а Анна Ярославна- русский княжна? ... А Киев тогда - русский город, как и Крым - русская вотчина? На кого это рассчитано? Кроме, конечно, внутреннего пользователя, что Русь – это апроири синоним Россия. Шизофрения, которая имеет на самом деле одну цель оправдать агрессию и захват украинских земель», – написала на она на своей странице в Facebook.

Как известно, в 1051 году Анна Ярославна, которую в мире называют Анна Киевская, дочь князя Ярослава Мудрого и Шведской принцессы Ингегерды, племянница святых Бориса и Глеба, братьев Ярослава Мудрого, вышла замуж за Генриха I, короля Франции в Реймсе и стала королевой Франции. В 2013 году Украинская Епархия святого Владимира в Париже во главе с епископом Борисом (Гудзяком), президентом Украинского католического университета, приобрела церковь в Санлисе, рядом с Аббатством святого Венсана, которое основала королева Франции Анна Ярославна в 1060 году.