Жертвами урагана в Москве стали 11 человек, еще 50 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось о 7 погибших.

«Из-за шквалистого, обрушившегося на Москву ветра, за медицинской помощью в настоящий момент обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети, обращения продолжаются, 11 человек погибли», - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, больные поступают в десять больниц города. «Медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объеме», - подчеркнул он. Представитель департамента отметил, что данные по количеству пострадавших будут уточняться.

Тем временем Следственный комитет подтвердил, что в результате урагана в Москве и Подмосковье погибли не менее восьми человек, данные о погибших и пострадавших уточняются, сообщает УНИАН.

«В результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье погибли и пострадали люди. На данный момент известно о восьми погибших. Точное количество пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются», - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В различных районах от травм, полученных в результате падения деревьев и разрушения различных конструкций, предварительно семь человек погибло в Москве и 11-летняя девочка - в Раменском районе Московской области», - добавила она. По всем случаям проводятся доследственные проверки.

Проверку в связи с последствиями урагана начала также прокуратура Москвы.

«В связи с ураганом в Москве и его последствиями прокуратурой города совместно со столичными Департаментом природопользования и охраны окружающей среды и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства организована проверка», - сообщили в прокуратуре Москвы.