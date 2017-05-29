В Москве в результате ураганного ветра погибли семь человек, почти 70 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По последним данным, в результате падения деревьев и конструкций погибли семь человек», - сказал источник издания.

По его словам, к врачам обратились 69 пострадавших, всем им оказывается медицинская помощь.

Следственный комитет, в свою очередь, пока подтвердил гибель пяти человек.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил, что жертвами урагана стали шесть человек.

«От упавшего дерева на ВДНХ погибла девушка. Еще две женщины погибли в результате падения деревьев на Преображенской улице и в Измайловском районе. Еще одной жертвой урагана стал мужчина - на него упало дерево около дома номер 18 на Ломоносовском проспекте», - сказал собеседник агентства.

На юго-западе Москвы в районе площади Джавахарлала Неру из-за урагана упало дерево и придавило насмерть человека. Кроме того, порыв ветра вырвал остановку из земли на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов. От травм погиб один человек.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что все экстренные службы столицы переведены в усиленный режим работы. «Идет уборка и вывоз упавших деревьев, восстановление опор наружного освещения, ограждений, поврежденных павильонов наземного общественного транспорта», - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, Мосводосток заранее обеспечил расстановку аварийных бригад и спецтехники в местах возможного скопления воды.

Как сообщили в экстренных службах города, в результате урагана в некоторых округах Москвы повалены деревья и легкие рекламные конструкции. На множестве улиц деревья упали на припаркованные автомобили. По словам очевидцев, на Первомайской улице ветер снес детскую площадку и повалил детскую горку. Жители района Печатники рассказали, что порывами ветра разбросало мусорные контейнеры.

За несколько часов в оперативные службы Москвы поступило более 150 звонков из-за урагана.