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Оболонский районный суд Киева намерен обратиться в Высший совет правосудия с просьбой отреагировать на недавние заявления генерального прокурора Юрия Луценко о судьях. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко во время судебного заседания по делу Януковича, передает 112 Украина.

25 мая Луценко неодобрительно отреагировал на решения Печерского суда, который отпускал под личное обязательство или залог недавно задержанных бывших чиновников управлений Миндоходов и сборов. В частности он написал: «Еще одно милосердное решение, и я начну переживать за пожарное состояние на Печерске». 

29 мая суд продолжил подготовительное заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. На прошлом заседании в суде заявили, что не будут обращаться к РФ за помощью для участия Януковича в подготовительном заседании по видеоконференцсвязи. 
ForUm

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