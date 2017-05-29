После того как на Варшавском саммите НАТО было объявлено, что следующая встреча пройдет в Брюсселе в конце мая 2017 г., казалось, ничто не сможет изменить эти планы.

Но вместо саммита альянс провел в бельгийской столице многочасовой рабочий ужин. А все из-за возмутителя трансатлантического спокойствия — Дональда Трампа.

Большинство глав государств и правительств во время «суаре» впервые встретились с американцем Дональдом Трампом и французом Эммануэлем Макроном. Помимо личного знакомства, для лидеров стран — членов Альянса важно было услышать из уст непредсказуемого американского президента его позицию по ключевым вопросам безопасности и реформирования НАТО.

Разъяснений вице-президента Майка Пенса на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности было явно недостаточно: в Брюсселе от Трампа ждали, прежде всего, заверений в приверженности пятой статье Вашингтонского договора — взаимной защите членов Альянса. Британский эксперт Джонатан Маркус отмечает, что уже само возникновение вопроса демонстрирует, насколько сложными остаются отношения между Трампом и организацией, в которой его страна играет главную роль.

В отношении военно-политического союза американский президент многократно делал противоречивые заявления. То он называл НАТО устаревшей организацией, то утверждал, что Альянс остается одним из важнейших союзов для Вашингтона. Нынче глава Белого дома, похоже, несколько лучше понимает, что собой представляет Альянс.

Для Трампа Организация Североатлантического договора стала не только одним из инструментов для борьбы с терроризмом и стабилизации ситуации в Афганистане. Согласимся с экспертами «Майдана иностранных дел»: «Трамп и его команда поняли: НАТО — это очень серьезный внешнеполитический актив, прежде всего для США. Поэтому отказываться от НАТО — это ослаблять непосредственное влияние США».

Но беспокойство у европейских союзников Вашингтона не исчезало. Кроме того, во время предвыборной кампании и первых месяцев президентства Дональд Трамп не раз критиковал союзников Соединенных Штатов из-за недостаточного финансового вклада в работу Альянса: «Это несправедливо по отношению к народу и налогоплательщикам США». Напомним, что ранее участники этой организации договорились об увеличении национальных расходов на оборону до 2% ВВП.

Расходы на оборону европейских стран НАТО в 2016 г. и впрямь увеличились по сравнению с предыдущим годом. Однако они еще далеки от задекларированных 2%. Лишь пять стран выполнили обязательства: США, Великобритания, Греция, Польша, Эстония. Примечательно, что прошлым летом Трамп в качестве кандидата в президенты предложил Соединенным Штатам защищать только тех членов НАТО, которые выполняют свои финансовые обязательства перед альянсом.

В целом участники организации готовы придерживаться своих обязательств. Хотя, вне сомнений, и не испытывают особого восторга.

Например, канцлер Ангела Меркель заявляла, что Германия должна выполнить взятые на себя обязательства. Но в начале марта министр иностранных дел Зигмар Габриэль выразил сомнение, что ФРГ целесообразно повышать оборонный бюджет до 2%. Немцы аргументируют свою позицию тем, что хотя нынче Германия отдает на оборону 1,2% ВВП, Берлин выделяет значительные средства на помощь развивающимся странам, что также способствует укреплению международной безопасности.

На этом фоне и обсуждались основные темы неформальной встречи в Брюсселе — борьба с терроризмом, увеличение национальных расходов на оборону до 2% ВВП, агрессивные действия России в Европе. И хотя отдельно украинский вопрос на повестку дня не выносился, в контексте российской темы обсуждалась проблема невыполнения Минских соглашений.

Не секрет, что Киев прилагал усилия, чтобы на полях совещания организовать встречу Дональда Трампа с Петром Порошенко. Но поскольку в бельгийской столице не предполагались переговоры в других форматах, а только рабочий ужин лидеров стран альянса, видимо, в Вашингтоне сочли неуместным личное общение американского президента с украинским в рамках брюссельского неформального мини-саммита.

Минимизация совещания лидеров стран — членов Альянса привела к тому, что итоговая декларация не принималась. Прошел лишь рабочий ужин в формате «двадцать восемь с половиной»: среди участников встречи был и президент Черногории, страны, которая станет полноправным членом Альянса лишь в начале лета, когда полностью пройдет все необходимые ратификационные процедуры по вступлению в организацию.

Результатами встречи довольными оказались не все. Европейским союзникам Вашингтона было от чего досадовать. Вопреки ожиданиям, публично Трамп так и не подтвердил обязательства США относительно пятой статьи Вашингтонского договора, хотя и вспомнил, что именно из-за терактов 11 сентября 2001 г. Альянс впервые применил это положение основополагающего документа НАТО.

Зато глава Белого дома много говорил о финансовых обязательствах членов Альянса, отмечая, что задача НАТО — обеспечивать «мир и безопасность» во всем мире. Своей цели американский президент достиг. По словам генсека организации Йенса Столтенберга, на встрече приняли решение разработать национальные годовые планы. В них будет отражено, как именно союзники намерены выполнить свои сделанные в 2014 г. обещания по вкладу в оборону.

Террористический акт в Манчестере, произошедший за несколько дней до брюссельской встречи, сделал тему борьбы с терроризмом особенно актуальной. Лидеры стран — членов Альянса решили, что тренинговая миссия в Афганистане будет «продолжена и обновлена, а НАТО присоединится к коалиции против «Исламского государства». Впрочем, все 28 стран — членов НАТО уже являются участниками глобальной коалиции против ИГ.

Решение глав государств и правительств не означает прямого военного участия Альянса в боевых действиях, против чего выступает ряд участников оборонного союза. Например, Германия. Что же касается практических действий, которые могут быть предприняты в рамках участия в коалиции, то, по словам Й.Столтенберга, это может быть использование разведывательной авиации (самолетов типа AWACS), дозаправка бомбардировщиков в воздухе самолетами-заправщиками НАТО, а также работа нового антитеррористического разведывательного подразделения, создаваемого в штаб-квартире Альянса.

Что же касается России, то известно противоречивое отношение Дональда Трампа к Кремлю и к политике антироссийских санкций. Но во время встречи американский президент заявил, что в сфере безопасности, помимо терроризма и иммиграции, Альянс должен уделять огромное внимание «угрозам со стороны России и на восточных и южных рубежах НАТО».

Очевидно, что подобное заявление Трампа не обрадует Кремль. Как и то, что решения, принятые ранее Альянсом в отношении РФ, не были пересмотрены. Кроме того, во время неформального совещания в Брюсселе вновь было заявлено: без выполнения Минских соглашений ни о каком размораживании отношений с Москвой речи быть не может.

Йенс Столтенберг, комментируя по окончании рабочего ужина отношения НАТО и Украины, сообщил, что Альянс намерен продолжать тесное партнерство с нашей страной, осуществлять практическую и политическую поддержку, а также «твердую поддержку всем усилиям, направленным на то, чтобы выполнить Минские соглашения и, в особенности, дать возможность международным наблюдателям выполнять их работу».

Подобный итог брюссельского «суаре» для Киева выглядит вполне сносно.