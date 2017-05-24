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Генпрокурор Юрий Луценко назвал самым большим своим достижением завершение досудебного расследования и начало суда над экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом он сказал в ходе отчета в Верховной Раде, сообщает 112 Украина.

«Самым большим своим достижением за год работы на посту генпрокурора я считаю завершение следствия и начало судебного процесса над Януковичем. И это лишь первый шаг. Именно бывший президент Виктор Янукович был символом зла и для Майдана, и для абсолютного большинства украинцев. Теперь я, как генпрокурор, докажу это в суде. Зло будет наказано», - сказал Луценко.

Он также отметил, что после дела о госизмене Януковича в суд направят дело о преступлениях против Майдана.

«Для того, чтобы не затягивать время и получить справедливый приговор по госизмене Януковича, мы дождемся этого приговора и на следующую неделю подаем дело в отношении следующего преступления – против Майдана. А дальше – шаг за шагом, дело за делом, все, что натворила мафия Януковича», - подчеркнул Луценко.

Напомним, Оболонский районный суд Киева начал рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
ForUm

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