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Лидеры «Большой семерки» не исключают дополнительных санкций против России из-за ее агрессивных действий в Украине.

Об этом говорится в итоговой декларации саммита G7, сообщает Украинская правда.

«Мы напоминаем, что продолжительность санкций против России четко привязана к выполнению ею своих обязательств в рамках Минских соглашений и ее уважению к суверенитету Украины», - говорится в документе.

«Санкции могут быть свернуты, если Россия выполнит свои обязательства. Однако мы также готовы в дальнейшем принимать дополнительные меры с целью увеличить финансовые потери России, если ее действия того потребуют» - подчеркнули лидеры Группы семи.

Лидеры подчеркнули, что длительное решение кризиса в Украине требует выполнение Минских соглашений всеми сторонами.

Кроме того, G7 подтвердила свою приверженность политике непризнания аннексии Крыма и также полную поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.

Вместе с тем, как подчеркнули лидеры «семерки», несмотря на разногласия с Россией, они выступают за ее вовлеченность в решение региональных кризисов и общих вызовов.
ForUm

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