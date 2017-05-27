Высокопоставленный советник Белого дома, зять президента США Джаред Кушнер предлагал послу России в США установить скрытый канал коммуникаций между переходной командой Дональда Трампа и представителями российского правительства.

Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источник в администрации США, рассказавший о перехваченном разведкой докладе посла Сергея Кисляка в Москву.

«Джаред Кушнер и посол России в Вашингтоне обсуждали возможность создания секретного безопасного канала связи между переходной командой Трампа и Кремлем, используя российские дипломатические объекты с очевидным намерением скрыть их доинаугурационные обсуждения от наблюдения», - цитирует издание представителя администрации, сообщает Укринформ.

Посол Кисляк сообщил своему руководству в Москве, что Кушнер сделал соответствующее предложение во время встречи 1 или 2 декабря в здании «Trump Tower» в Нью-Йорке. Об этом стало известно американской разведке из перехваченной коммуникации россиян. По словам Кисляка, именно Кушнер предложил использовать российские дипломатические учреждения в Соединенных Штатах для связи. Сам же Кисляк расценил это предложение как неуместное для скрытой коммуникации между командой Трампа и Россией.

На встрече также присутствовал Майкл Флинн, советник по вопросам национальной безопасности Дональда Трампа.

Белый дом официально сообщил о факте встречи в «Trump Tower» только в марте, приуменьшив ее значение. Но люди, знакомые с отчетами, утверждают, что ФБР сейчас изучает обстоятельства еще одной встречи Кушнера – с российским банкиром.

Пока ни Белый дом, ни посольство России в Вашингтоне не ответили на информационный запрос, отмечает The Washington Post.

Напомним, ранее издание сообщало, что муж Иванки Трамп, зять нынешнего президента США Джаред Кушнер стал объектом внимания американских следователей органов через его встречи с высокопоставленными представителями российского правительства и бизнеса.