В Кременчуге в результате столкновения маршрутного такси со столбом пострадали 7 человек, сообщает отдел коммуникации Полтавской области.

Происшествие случилось около 18:20 на улице Троицкой.

В главке отметили, что микроавтобус двигался по маршруту с пассажирами. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в электроопору.

За медицинской помощью обратилось 7 пассажиров, среди них подросток. Все пострадавшие из медучреждения отпущены домой.

Начато уголовное производство.