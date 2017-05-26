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В Кременчуге в результате столкновения маршрутного такси со столбом пострадали 7 человек, сообщает отдел коммуникации Полтавской области.

Происшествие случилось около 18:20 на улице Троицкой.

В главке отметили, что микроавтобус двигался по маршруту с пассажирами. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в электроопору.

За медицинской помощью обратилось 7 пассажиров, среди них подросток. Все пострадавшие из медучреждения отпущены домой.

Начато уголовное производство.
ForUm

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