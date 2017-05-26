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Министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило газораспределеяющим компаниям (облгазам) проекты договоров об использовании государственных газораспределительных сетей на платной основе для их подписания. Об этом в Facebook сообщил замглавы ведомства Игорь Прокопив.

«24 мая были подписаны экземпляры договоров и разосланы операторам газораспределительных сетей», - рассказал он.

По его словам, это означает, что министерство сделало публичную оферту. «Мы ожидаем, что операторы в установленный законом срок со своей стороны подпишут указанные договоры», - отметил Прокопив.
ForUm

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