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Группа народных депутатов Украины подготовила проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которым отменяется возможность избрания лицам, подозреваемым в коррупционных деяниях в особо крупных размерах, меры пресечения в виде внесения залога вместо содержания под стражей.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Владимир Арьев.

«Оперативно подготовили законопроект об отмене в УПК залога по обвинению во взяточничестве, незаконном обогащении и подкупе как минимум в первые 60 дней. Все касается особо крупных размеров - чтобы в СИЗО не закрывали учителей за 200 гривен. Этот законопроект сделан с учетом международной практики и не противоречит решению ЕСПЧ, поскольку содержит меру пресечения по подозрению в коррупционных, а не экономических преступлениях», - отметил он.

Напомним, 24 мая более 2 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Выявлено около 96 млрд гривен ущерба бюджету.  

Печерский райсуд Киева со вчерашнего дня рассматривает ходатайства правоохранителей об избрании задержанным меры пресечения. По всем рассмотренным на данный момент делам налоговиков суд выносит решения либо об освобождении под личное обязательство, либо о возможности внесения залога.
ForUm

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