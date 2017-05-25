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Международные резервы Украины на сегодня составляют 17,6 млрд долл., сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

«Международные резервы у нас активно растут, в основном за счет покупки иностранной валюты. На сегодня они составляют 17,6 млрд долл.», - сказал он, сообщает УНИАН.

Напомним, международные резервы Украины на 1 мая 2017 года составили 17,175 млрд долл. США, что на 2,052 млрд долл., или 13,57%, больше показателя на 1 апреля.

По прогнозам НБУ, уровень международных резервов составит 21,1 млрд долл. на конец 2017 года и 26,2 млрд долл. на конец 2018 года, при этом определяющим фактором для прогноза остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и получение связанного с программой МВФ финансирования.

 
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