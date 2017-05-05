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Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составили 17 175 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным, по сравнению с мартом они увеличились на 2052 млн долл. или 13,57%.

Как сообщает пресс-служба Национального банка, рост произошел в основном за счет поступлений от Международного валютного фонда и других доноров Украины.

«Динамику резервов в апреле определяли поступление средств от МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) в сумме 996,2 млн долл. США, поступление от Еврокомиссии в сумме 579,1 млн евро, интервенции, по которым НБУ на межбанковском валютном рынке Украины купил 402,3 млн долл.

Кроме того, платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в сумме 68,1 млн долл. (в эквиваленте), в том числе 6,5 млн долл. – на обслуживание по облигациям внутреннего государственного займа.

«По состоянию на 1 мая объем международных резервов Украины покрывал 3,6 месяца будущего импорта и был достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», - отметили в НБУ.

Напомним, в апреле объем международных резервов Национального банка Украины благодаря поступлению очередного транша Международного валютного фонда и второго транша макрофинансовой помощи Европейского Союза вырос до 16,7 млрд долл. - максимального уровня с середины 2014 года.
ForUm

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