Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 12,5% годовых, сообщает пресс-служба НБУ.

«Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 12,5% годовых с 26 мая 2017 года», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста.

Как ранее сообщал ForUm, с 14 апреля Нацбанк снизил учетную ставку до 13% годовых.