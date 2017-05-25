также в разделеОбщество
Грицак: СБУ не искажала доказательства по делу Шеремета 5
СБУ: Механизм блокировки российских сайтов еще не разработан 13
«Укрзализныця» не планирует прекращать ж/д сообщение с РФ 21
Неизвестные захватили кабинет главы Госгеонедр 62
В РФ возбудили еще 3 дела по факту обстрелов на Донбассе 14
Православные отмечают Вознесение Господне 64
РосСМИ пишут о прекращении ж/д сообщения Украины с РФ 36
Суд отклонил жалобу адвокатов Януковича о конфискации $1,5 миллиарда 16
На Донбасс прибыл 65-й «гумконвой» 18
Экс-главу налоговой Полтавщины отпустили под залог 35
Аваков красноречиво прокомментировал решение суда по Антипову 64
Матиос: Экс-налоговиков помог задержать Насиров 84
Суд отпустил под залог начальников двух налоговых Киева 125
24 мая. Картина дня 44
Синоптики рассказали, каким будет лето 157
Сытник считает недопустимым, что министр берет на поруки подозреваемых 47
В первый день безвиза пограничники будут работать в усиленном режиме 22
Суд отпустил Антипова под залог 65

Украинская сторона готова передать 200 человек в обмен на украинских заложников, удерживаемых контролируемыми Россией боевиками на Донбассе. Об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Мы подготовили к обмену более 200 человек, которые выразили такое желание (вернуться на территорию ОРДЛО. – Ред.)», - сказал Грицак.

В то же время он подчеркнул, что сейчас процесс обмена пленными продвигается достаточно трудно и в основном из-за того, что со стороны России идет его политизация. «Это чрезвычайно чувствительный вопрос. Чем больше его политизировала Москва, а она его политизировала, тем сложнее стало менять... Мы провели очень хорошую работу вместе с омбудсменом для установления тех лиц, которых заявила для обмена та сторона. У нас много людей, которые отбывают наказание за совершение антиукраинской деятельности, террористической деятельности в местах лишения свободы в Украине. Но когда к ним заходили и говорили, что донецкая сторона предлагает через механизм помилования президентом Украины обменять вас на украинских бойцов – очень многие люди отказались возвращаться в «Л/ДНР». И это очень показательно, поскольку они говорили, что лучше отсидят, сколько им положено, но не будут возвращаться назад”, - сказал Грицак, сообщает УНИАН.

Также Грицак сообщил, что с российской стороной проводится вербовка лиц, которые под видом так называемых солдатских матерей, каковыми они не являются, совершают различные провокационные акции с целью давления на украинские власти.

Напомним, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что представители ОРДЛО продолжают блокировать процесс освобождения украинских заложников и требуют продолжения процедуры верификации списков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года