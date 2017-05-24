Представители ОРДЛО продолжают блокировать процесс освобождения украинских заложников и требуют продолжения процедуры верификации списков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Если коротко подытожить то, что сегодня происходило на гуманитарной подгруппе в Минске, то представители ОРДЛО заявили, что они будут обсуждать списки на освобождение только с В. Медведчуком, который сегодня не смог принять участие в заседании», – отметила она.

По словам Геращенко, представители ОРДЛО требуют продолжения процедуры верификации. «Чтобы украинская сторона провела верификацию и тех, лиц, которые уже находятся на свободе, выпущены по так называемому «закону Савченко» и тд. Это полный бред, конечно, ведь ни украинское законодательство, ни международное гуманитарное право не позволяют насильно перемещать или опрашивать свободных перед законом людей», – подчеркнула она

«Я готовлю официальное письмо в ОБСЕ, которое буду просить подписать все правозащитные общественные организации и депутатов, мам заложников с требованием дать официальную оценку этим незаконным требованиям, или же официальный ответ, есть ли хоть какая-то норма международного гуманитарного права, которая может заставить украинскую сторону проводить верификацию свободных перед законом людей», – заявила Геращенко.

Она отметила, что абсурдность этих действий очевидна. «Подлость также очевидна. Это сценарий затягивания освобождения заложников. Мы провели тщательный анализ списков лиц, которых требуют освободить представители ОРДЛО. Среди этих людей несколько сотен отказываются переезжать на оккупированные россиянами территории. Те, кто в тюрьме – подтвердили свое нежелание. Те, кто на свободе, и так не хотят переезжать, потому что хотели бы – переехали. Еще несколько десятков, пока ОРДЛО блокирует освобождение, уже вышли на свободу по так называемому «закону Савченко», то есть каждую неделю 2-3 человека выходят на свободу, и некоторые из них уже даже переехали через КПВВ! Как их можно верифицировать?», – заявила первый вице-спикер.

Также, по словам Геращенко, ОРДЛО внесли в списки своих требований тех, кто не имеет никакого отношения к инспирированному на Донбассе конфликту: «начиная от беркутовцев, причастных к убийствам на Майдане и заканчивая просто убийцами в Запорожье или Виннице, а также лицами, которые были причастны к трагическим событиям в Одессе». «Очевидно, что эти преступники не могут попасть под освобождение, они не имеют никакого отношения к Минскому процессу и не могут рассматриваться в рамках Минского процесса. Также в ультимативной форме ОРДЛО требует амнистии. О чем они заявили и на гуманитарной подгруппе, и на ТКГ», – сообщила она.

«Вместо этого, мы так и получили информацию о 128 украинских заложниках, удерживаемых на территории ОРДЛО: где они, что с ними, включены ли они в списки на освобождение. Украинская сторона еще раз подчеркнула, что мы требуем освобождения всех незаконно удерживаемых и готовы передать ради их освобождения всех, кто есть в списках ОРДЛО и где украинское законодательство позволяет процедуру помилования. Мы готовы в июне выйти на освобождение. Главное – согласие и желание другой стороны, которое сегодня не было продемонстрировано», – подытожила Геращенко.

Напомним, 28 апреля вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что начался процесс верификации заявлений лиц, совершивших преступления против Украины, но которых в рамках законодательства можно помиловать ради освобождения заложников.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что все 100% заключенных в украинских тюрьмах не хотят возвращаться на оккупированные территории в рамках обмена заложников.